Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Harrison Barnes'ın 2016'da Kevin Durant'in gelişiyle ayrılması sebebiyle kendisine hâlâ kızgın olduğunu söyledi.



Draymond, 2016'da Warriors'ı Durant ile sözleşme imzalamaya zorladığı için Barnes'ın kendisine hâlâ kızgın olduğuna inandığını belirtti.



KD'nin 2016 yazında Warriors'a gidişi, 2015 ve 2016'da arka arkaya NBA Finalleri'nde yer almış olan Barnes'ın takımdan ayrılarak Dallas Mavericks'le sözleşme imzalamasına yol açmıştı. Barnes, Dallas'ta üç sezon geçirdikten sonra Şubat 2019'da Kings'e takas edilmişti.



Draymond'ın yorumları, Barnes'ın Warriors'a karşı playoff ilk turunun 4. maçını kazandırabilecek şutu kaçırmasının ardından, kendi podcasti 'Draymond Green Show'un son bölümünde geldi:



"Harrison, hepimizin bildiği gibi, o şutu soksaydı bize ağzına geleni söylemeye hazırdı. O yüzden kaçırdığını görmek çok güzel oldu."



Daha sonra Draymond, Harrison'ın takım arkadaşları Steph Curry, Klay Thompson ve diğer "herkesi" düğününe davet etmesine rağmen kendisini davet etmediğini söyleyerek, bunun sebebinin Durant olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Harrison Barnes, KD'nin buraya gelmesinden ötürü sanırım halen benden hoşlanmıyor. Ve gerçek şu ki, (Warriors GM Bob Myers'a) KD'yi getirmesi için onu takas etmesini falan söylemiş değilim.



Benim arabada ağlayıp KD'yi aradığım söylentisi falan çıkmıştı, o da bu söylentiyi kişisel almıştı. Özellikle de bana karşı. Adam Steph'i, Klay'i ve benim dışımda herkesi düğününe davet etmişti. Ben buna alınmadım çünkü olan olmuş artık. Takas edilmen çok kötü ama gittin ve paranı da kazandın."





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