Dortmund'dan Haaland için açıklama

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland'ın transferiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.



Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Norveçli golcü için Alman ekibinden oldukça net bir açıklama geldi.



Watzke "Erling Haaland'ın takımda kalacağı bana göre oldukça açık. Bunu her gün söylüyorum ama görünüşe göre kimse dinlemiyor çünkü her hafta yeni bir şey duyuyorum." açıklamasını yaptı.



HAALAND NE DEMİŞTİ?



Chelsea'nın 175 milyon euroluk bir teklif hazırladığı konuşulan Haaland, kısa bir süre önce "Umarım Chelsea iddiaları sadece söylentidir. Bir insan için 175 milyon euro çok büyük bir para." şeklinde açıklama yaptı.



Chelsea'nin Haaland için 175 milyon euro ödemesi durumunda Haaland, 2017'de 222 milyon euroluk bonservis bedeli ödenen Neymar'ın sonrasında en pahalı 2. oyuncu olacak.



Henüz 21 yaşında olan Haaland, 153 maçta 106 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.



