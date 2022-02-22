Domenec Torrent'ten Arda Turan-Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Olimpiu Morutan'ın kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.İspanyol teknik adam "" dedi.Domenec Torrent, Arda Turan'ın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafla ilgili ise "" diye konuştu.