Domenec Torrent'ten Arda Turan-Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Olimpiu Morutan'ın kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.
İspanyol teknik adam "Her teknik adam kazanacağı oyuncuları seçer. Omar Elabdellaoui, Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Mustafa Muhammed dahil oldular." dedi.
Domenec Torrent, Arda Turan'ın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafla ilgili ise "Arda Turan, Fatih Terim ile fotoğraf koydu dediniz. İnsanlar istediği fotoğrafı çekebilir. Kiminle fotoğrafını koymak isterse koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için maçın önemi daha kritik. Tüm taraftarlarımız, yönetimimiz, bizim için zor bir durumdu. Galatasaray büyüklüğündeki bir takım için seri galibiyetlerle çıkmak istediğimiz. Fotoğraf bir anektod. Yorum bile yapmak istemem." diye konuştu.
İspanyol teknik adam "Her teknik adam kazanacağı oyuncuları seçer. Omar Elabdellaoui, Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Mustafa Muhammed dahil oldular." dedi.
Domenec Torrent, Arda Turan'ın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafla ilgili ise "Arda Turan, Fatih Terim ile fotoğraf koydu dediniz. İnsanlar istediği fotoğrafı çekebilir. Kiminle fotoğrafını koymak isterse koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için maçın önemi daha kritik. Tüm taraftarlarımız, yönetimimiz, bizim için zor bir durumdu. Galatasaray büyüklüğündeki bir takım için seri galibiyetlerle çıkmak istediğimiz. Fotoğraf bir anektod. Yorum bile yapmak istemem." diye konuştu.