"BU MAÇ BİR DELİLİKTİ"

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"TARAFTARLARA SAYGI DUYUYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyetle ilgili konuşan Torrent "" dedi.Maçı değerlendiren İspanyol teknik adam "" açıklamasını yaptı.Oyuncu değişikliklerinden sonuç aldıklarını belirten Torrent "." ifadelerini kullandı.Basın toplantısında konuşan Torrent "" dedi.İkinci yarı daha iyi oynadıklarını söyleyen sarı-kırmızılı teknik adam "" ifadelerini kullandı.İkinci yarı hakkındaki sözlerine devam eden Torrent "" dedi.Penaltı kararları hakkında görüşü sorulan Torrent "" ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Torrent "" dedi.İyi yolda olduklarını söyleyen İspanyol çalıştırıcı "" açıklamasını yaptı.Taraftarların tepkileri hakkında da konuşan Torrent "" diyerek sözlerini noktaladı.