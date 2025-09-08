2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda Gana, sahasında Mali'yi konuk etti.



Accra Sports Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gana, 1-0 kazandı.



Gana'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alexander Djiku kaydetti.



Mali'de Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, karşılaşmaya 58. dakikada dahil oldu. Gana'da ise Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 87. dakikada oyuna girdi.



Bu sonuçla birlikte Gana, 19 puanla liderliğini sürdürdü. Mali ise 12 puanla 4. sırada konumlandı.