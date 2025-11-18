18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Derrick Jones Jr. en az 6 hafta yok

Los Angeles Clippers forveti Derrick Jones Jr., Boston Celtics karşısında alınan yenilgide sağ diz iç yan bağında meydana gelen burkulma nedeniyle en az altı hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 18 Kasım 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Derrick Jones Jr. en az 6 hafta yok
Durum ESPN'den Sham Charania tarafından bildirildi.

Jones, yere düşen topa uzanırken Jaylen Brown'ın hamlesiyle çarpıştı. Dizini tutarak yerde kalan oyuncu daha sonra yardım alarak soyunma odasına götürüldü.

Jones'un yokluğu, Clippers'ın kanat rotasyonundaki eksiklere bir yenisini daha ekledi. Kawhi Leonard hâlâ ayak bileği ve ayak sakatlıkları nedeniyle oynayamıyor. Bradley Beal ise kasım ayında geçirdiği kalça kırığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.


James Harden, Associated Press'e konuşarak durumu şöyle özetledi:

"Zor. Birinin ardından diğeri gidiyor. Kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanmanız ve başınızı dik tutmanız gerekiyor. Çıkıp maç kazanmamız lazım sadece. Umarım oyuncular daha erken döner."

Jones, sakatlığı öncesi 13 maçta kariyerinin en yüksek ortalaması olan 10,9 sayı ile oynuyordu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
