Los Angeles Clippers forveti Derrick Jones Jr., Boston Celtics karşısında alınan yenilgide sağ diz iç yan bağında meydana gelen burkulma nedeniyle en az altı hafta sahalardan uzak kalacak.Durum ESPN'den Sham Charania tarafından bildirildi.Jones, yere düşen topa uzanırken Jaylen Brown'ın hamlesiyle çarpıştı. Dizini tutarak yerde kalan oyuncu daha sonra yardım alarak soyunma odasına götürüldü.Jones'un yokluğu, Clippers'ın kanat rotasyonundaki eksiklere bir yenisini daha ekledi. Kawhi Leonard hâlâ ayak bileği ve ayak sakatlıkları nedeniyle oynayamıyor. Bradley Beal ise kasım ayında geçirdiği kalça kırığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.James Harden, Associated Press'e konuşarak durumu şöyle özetledi:Jones, sakatlığı öncesi 13 maçta kariyerinin en yüksek ortalaması olan 10,9 sayı ile oynuyordu.