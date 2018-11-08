Derbinin hakemi Fırat Aydınus'a bu hafta maç yok

Süper Lig'de 12. hafta hakemlerinin açıklanmasının ardından olaylı derbide düdük çalan Fırat Aydınus'un bu hafta herhangi bir maça atanmaması dikkat çekti.MHK'dan tam puan alan Fırat Aydınus'un görevlendirilmemesinin nedeninin olaylarla ilgili raporunun eksik olmasıydı.Fırat Aydınus, 90 dakika boyunca penaltı kararı ve VAR uygulamasında MHK'dan olumlu yanıt aldı. Olaylarla ilgili yazdığı rapor ise eksik bulundu. Bundan dolayı TFF, Fırat Aydınus'tan ek rapor almak zorunda kaldı ve rapor eksikliğini tamamlayarak Donk ile Rodrigues'in sevk etti.Fırat Aydınus bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşma yönetti.