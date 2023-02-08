Deprem devam edecek mi? 8 Şubat artçı depremler devam edecek mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dediArtçı depremlerin aralıklarla devam edeceğini kaydeden Bigöl, "Bundan sonra o bölgede bu büyüklüklerde bir deprem olmaz. Artçı depremler, hatta bugün olan depremler içinde de 7.6 dışında artçı olmadığını zannettiğimiz depremler var. Bunlar incelemeyle meydana çıkacak. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hem büyüklükleri hemen zaman, oluşum aralığı azalarak devam edecek. Bugün 6.6, 6.7 olduysa öbür gün belki 5 olacak, daha sonra haftada bir 15 günde bir, ayda bir yılda bir artçı depremler olacak." diye konuştu.Hasarlı evlerden uzak durulması çağrısını yineleyen Bingöl, "Eğer bina hasarlıysa çatlamalar varsa duvarlarda o binalara girmesinler. O binalara yetkililerin kontrolünden sonra girilebilir. Hafif hasarsa, duvarlarda sadece sıva çatlamasıyla mesele değil. Kolonlarda da hasar olabilir. 6 büyüklüğündeki deprem hasar almış binayı yıkar. Binalarda herhangi bir hasar yoksa binaya girmede sakınca yok." şeklinde konuştu.