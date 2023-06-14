Denver Nuggets'ın, 2017'de Jamal Murray'ye karşılık Kyrie Irving'in teklif edildiği takasa "şiddetle karşı çıktığı" bildirildi.



ESPN'den Zach Lowe, hazırladığı bir raporda Nuggets'ın Murray'nin potansiyeline olan inancında kararlı olduğunu ve 2017'de Irving için takas yapma fırsatını reddettiğini açıkladı.



Lowe, Denver'ın basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly'nin o dönemde başantrenör Michael Malone'a, Cleveland Cavaliers'tan takas talebinde bulunmuş olan Irving için Murray'yi takas etme ihtimalini danıştığını söyledi.



Ancak Nuggets'ın, Murray'yi Nikola Jokic ile uyumu bakımından mükemmel bir oyun kurucu olarak gördüğü için takasa şiddetle karşı çıktığı belirtildi. Takımın Murray'nin yeteneklerine olan güveni, sol dizindeki çapraz bağlarının yırtılması sonrası 2021-22 sezonunu tamamen kaçırmış olmasına rağmen bile sarsılmamıştı.



Bu sezon ise Murray muazzam bir geri dönüş yaparak playofflarda maç başına 26.1 sayı, 5.7 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakalamış ve Nuggets'ın 2023 şampiyonluğunu kazanma yolculuğunda çok önemli bir rol oynamıştı.





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