Deni Milosevic ilk idmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da yeni transfer Deni Milosevic ilk idmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Deni Milosevic ilk idmanına çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2021 23:41
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bugün iki antrenman gerçekleştirdi.

Yeni transfer Deni Milosevic de sabah antrenmanında takıma dahil oldu.

Antalyaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.




Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.