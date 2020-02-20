Davis: "LeBron, neden dünyanın en iyisi olduğunu gösteriyor"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James'in neden hala dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



LeBron, dün gece Clippers'a karşı 28 sayı, 9 asist, 7 ribaund ve 2 blokla oynadıktan sonra, takım arkadaşlarından bazıları tekrar kendisinin ligdeki en iyi oyuncu olduğunu dile getirdiler.



Karşılaşmada 30 sayı ve 8 ribaund ile oynayan Davis, bu takım arkadaşlarından biriydi ve MVP ödülü için James'e oy vermeyi düşünmeyen herkese ne söyleyeceğini şu sözlerle açıkladı:



"Son iki maçı izlemeleri gerekiyor. Demek istediğim, yapabildiği şeyleri. Savunma tarafında eşleşmeleri alması, gruba hücum tarafında liderlik etmesi, doğru şekilde oyun kurması. Bunu ligde 17 sene geçirmiş ve takımı Batı'da 1. sırada olan bir adamdan görmezsiniz. Dünyaya neden en iyi olduğunu göstermeye devam ediyor ve eğer insanlar bunu anlamadıysa, son iki maçta artık anladıklarını düşünüyorum."



"İLHAM VERMEK BENİM İŞİM..."



James'e Clippers koçu Doc Rivers'ın maçtan önce söylediği gibi, 35 yaşında hala daha iyiye gidip gitmediği sorulduğunda, cevabı şu oldu:



"Kendimi hem bedenimde hem de zihnimde her şeye katlanmak için hazırlıyorum. Kariyerimin bu aşamasında bile. Sahaay çıkıp üst düzeyde performans sergilemek için zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmamın benim için ne gerektirdiğini biliyorum. Ve bu takımı başarılı olacak bir pozisyona getirmek benim sorumluluğum. Bana lider olarak bakıyorlar. Ve bu benim işim, sadece adamlar için fırsat yaratmak ve onlara boş şut pozisyonları sağlamak değil, onlara ilham vermek de. Kariyerimin bu aşamasında bile yavaşlamıyorum. Yani bu bir nimet. Kariyerimin bu noktasında yaptığım şeyi yapabilmek bir nimet."



