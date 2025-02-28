Dallas Mavericks'in forveti Anthony Davis, Los Angeles Lakers'tan ani bir şekilde takas edilmiş olması karşısında yaşadığı şoku bir kez daha açıkladı.



Davis, Lakers'tan Mavericks'e Luka Dončić karşılığında takas edildiğini öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Davis, takas haberini alır almaz LeBron James'i FaceTime ile arayarak ne olduğunu ve neden olduğunu öğrenmeye çalıştı.



ESPN'e göre, Lakers genel menajeri Rob Pelinka ve Mavericks Genel Menajeri Nico Harrison arasındaki takas görüşmeleri son derece gizli yürütüldü. Süreci önceden bilen tek isimlerin Patrick Dumont ve Lakers sahibi Jeanie Buss olduğu iddia ediliyor.



Davis, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:



"Bunu öğrendiğimde, gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. LeBron'la altı yıldır birlikte oynuyorum, ilk yapmak istediğim şey onu arayıp durumu anlamaya çalışmaktı. Ofis tarafında bazı politik meselelerin olacağını biliyorum."



"Yönetim, organizasyon için en iyisini yapmaya çalışır. Ama bana söylenenlerin ne kadar gerçek olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. O yüzden en iyi bildiğim şeyi yaptım: Yıllardır yanımda olan takım arkadaşıma gidip ne olup bittiğini sordum."



"ŞOKU BİR GECE SÜRDÜ"



Bazı kaynaklara göre, Lakers yönetimi Dončić'i Davis'e tercih etti. Ancak Davis, bu durumu fazla sorgulamadan yeni takımına odaklanmaya çalıştığını ifade etti:



"Onlar istediklerini seçtiler, yapmak istediklerini yaptılar. Bunu yapmak zorunda mıydılar bilmiyorum ama yapmak istediler. Benim için artık mesele kapanmıştır."



"Bir ailem var, eşim ve çocuklarım var. Şu an düşündüğüm tek şey onları Dallas'a nasıl taşıyacağım ve yeni hayatımıza nasıl uyum sağlayacağımız. Artık yeni takımıma odaklanıyorum ve buradaki hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyorum."



Davis, şokun sadece bir gece sürdüğünü ve artık Mavericks formasıyla sahaya çıkıp şampiyonluk için mücadele etmek istediğini söyledi.



