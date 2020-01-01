Davis: "En az iki yıl daha Disney World'e geri dönmem!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Disney World'e "en az iki yıl" geri dönmeyeceği konusunda espri yaptı.



Davis, Orlando bubble'ında üç ay geçirdikten sonra, artık Disney World'ün bir parçası olmak istemiyor gibi görünüyor.



Davis, Jimmy Kimmel Live'da sanal bir konuk oldu Kimmel, kendisine bu tema parkına dönüp dönmeyeceğini sorduğunda, yanıtı şöyle oldu:



"Muhtemelen dönmem. En az iki yıl dönmem. Hatta bir süre Orlando Magic'e karşı oynamayı boykot etmeyi bile konuşmuştuk."



Davis ayrıca, bubble'dan çıkmanın en iyi yanının, kendi yatağında yatabilmek olduğundan bahsetti:



"Bu herkesin eve döndüğünde yaptığı ilk şeydi, odalarına girip saatlerce yatağa uzandılar. Artık evde olup, maske takmadan özgürce hareket edebiliyor veya birinin test edilmesi veya buna benzer bir şey hakkında endişelenmiyoruz. Yani kendi evlerimize, ailelerimizin yanına dönüp kendi yataklarımızda biraz uyuyabildik."



NBA Finalleri'nde Miami Heat'e karşı maç başına 25.0 sayı ve 10.7 ribaund ortalamasına sahip olan Davis, bu ölü sezonda serbest oyuncu olması beklense de, Lakers'ta kalması ve LeBron James ile başka bir şampiyonluk peşinde koşması bekleniyor:



"Ben bir şampiyonum. Takas edildiğimde, tüm istediğim şampiyon olmak, rekabet edebilmek ve kazanabilmekti. Bunu Lakers ile ilk yılımda başarabildim."



