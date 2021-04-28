David Sassarini: 'Doğal sonuç beraberlikti'

Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini, ilk yarıdaki performansı ikinci devreye yansıtamayınca maçın berabere bittiğini söyledi.



Sassarini, Bursa'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda üreten tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.



İkinci yarıda oyunu kendi alanlarında kabul ettiklerini belirten Sassarini, "İki yarı da farklı olunca kötü bir sebebe yol açtı. Burada koronavirüs vakası atlatmış oyuncularımızın kondisyonunun etkilendiğini göz ardı etmemek lazım. Beraberlik maçın doğal bir sonucu. Rakipte iyi, süratli oyuncular var. Kısa ortalar yapabilen ve kontrataklara çabuk çıkan oyuncular var. Bunlar da maçın sonucuna etki etti." diye konuştu.



