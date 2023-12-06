Milwaukee Bucks süperstarı Damian Lillard, Bucks'ın an itiabriyle "en iyi basketbolunu" oynadığını söyledi.



Bucks, göz kamaştırıcı bir hücum becerisi sergileyerek New York Knicks'i 146-122'lik bir galibiyetle mağlup edip, NBA'in Sezon İçi Turnuvası yarı finalindeki yerini garantilemiş oldu.



35 sayıyla muhteşem bir performans sergileyen Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra 28 sayıyla galibiyete katkıda bulunan Lillard, Bucks'ın Las Vegas'ta Indiana Pacers'ın yarı finalde rakibi olmasını sağladı.



Takımın turnuvadaki yolculuğunu değerlendiren Lillard, Bucks'ın gelişen rekabet anlayışından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:



"Sanırım turnuvanın asıl olayını zamanla kavradık ve bu sayede daha iyi oynamaya başladık. Mümkün olduğu kadar ilerlememiz gerekiyor. Birçok takım arkadaşımızla birlikte, bu sezon içi turnuvanın ilk kez bir parçası olarak işi sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz. En iyi basketbolumuzu oynadığımız için çok mutluyum ve Vegas'a gideceğimiz için de heyecanlıyız."



Bucks bu sezon 15-6'lık dereceyle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.





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