Cyle Larin'in 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayan Zulte Waregem, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu.



1 milyon 250 bin Euro maaşı olan Larin'i elden çıkarmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Rus ve Yunan kulüplerinin de ilgilendiği oyuncusu için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtı.



İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Larin, Zulte Waregem formasıyla 35 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı.



