Cyle Larin için resmi transfer teklifi!

Zulte Waregem, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Cyle Larin için Beşiktaş'a yeni bir teklif yaptı.

Haber; Sabah
Cyle Larin için resmi transfer teklifi!
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30 Temmuz 2020 08:42
Cyle Larin'in 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayan Zulte Waregem, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu.

1 milyon 250 bin Euro maaşı olan Larin'i elden çıkarmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Rus ve Yunan kulüplerinin de ilgilendiği oyuncusu için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtı.

İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Larin, Zulte Waregem formasıyla 35 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı.



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