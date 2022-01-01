Curry, playofflara yetişebileceğine "iyimser" bakıyor

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, sol ayak bileğindeki sakatlığından Warriors ekibi playofflara başlamadan önce dönebileceğinden emin olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz gün ayağında beyaz bir yürüme botu olduğu görülen Curry, Boston guardı Marcus Smart ile çarpıştıktan sonra sakatlandığından beri muhabirlerle ilk kez konuştu.



Normal sezonun bitimine 11 maç kala, Curry'ye Warriors'ın ilk playoff maçı için sahada olup olmayacağı sorulduğunda, yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:



"Evet, bunun için yeterli zamanımız var... fakat ben iyimser biriyimdir."



Curry ve Smart ikilisi boşta kalan bir topun peşinden giderken, Smart yere dalarak Curry'nin bacağına çarpmış ve ayak bileğini burkmuştu. Curry soyunma odasına doğru ilerlerken, koç Steve Kerr Smart'a kenardan bağırmıştı.



Steph, Smart'ın kendisine kasıtlı bir şekilde zarar vermeye çalıştığına dair iddialara şu şekilde karşı çıktı:



"Öyle bir şey yapmaya çalışmadı. Belli bir şekilde oynadığını biliyoruz. Pek çok kişinin yere öyle şekilde dalacağını düşünmüyorum fakat art niyetli bir hareket yaptığını da sanmıyorum."



Formda kalmak için ağırlık odasında elinden geleni yaptığını söyleyen Warriors yıldızı, önümüzdeki hafta içinde saha içindeki basketbol aktivitelerini sürdürerek yakın zamanda geri dönmeyi umuyor olsa da, temkinli bir yaklaşımın gerekli olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bana söylenene göre, sakatlanmanın olduğu bölgenin etrafındaki bağlar ve oradaki kemik açısından, iyileşmenin başlangıç aşamalarını aceleye getirmemek gerekiyor. Çünkü en çok ilerlemeyi o zaman elde ediyoruz. Ardından, ayakkabıyı tekrar giyip sahaya döndüğümde antrenman yaptığımda, dayanılmaz bir ağrı da söz konusu değil."



Warriors, Batı Konferansı'nda 47-24 derece üçüncü sırada yer alıyor.



