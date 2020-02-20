Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Curry, Perşembe gecesi dönecek

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin Perşembe günü LA Clippers'a karşı oynanacak maç için dönmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin Perşembe günü LA Clippers'a karşı oynanacak maç için dönmesi bekleniyor.

Curry, son iki maçta grip sebebiyle oynamamıştı

Koç Steve Kerr ayrıca diz ağrısı ile son 6 maçı kaçırmış olan Draymond Green ile ilgili bir güncelleme de yaptı.

Kerr, "Draymond iyi gidiyor. Bir haftadan fazla kaçırdığı için, sanırım dizinde biraz kondisyon ve güç kaybetti, bu yüzden orada da temkinli bir yaklaşım izliyoruz. Çok daha iyi durumda ve son günlerde birkaç iyi antrenman yaptı. Kesinlikle zamanı yaklaşıyor." şeklinde konuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal