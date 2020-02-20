Curry, Perşembe gecesi dönecek

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin Perşembe günü LA Clippers'a karşı oynanacak maç için dönmesi bekleniyor.



Curry, son iki maçta grip sebebiyle oynamamıştı



Koç Steve Kerr ayrıca diz ağrısı ile son 6 maçı kaçırmış olan Draymond Green ile ilgili bir güncelleme de yaptı.



Kerr, "Draymond iyi gidiyor. Bir haftadan fazla kaçırdığı için, sanırım dizinde biraz kondisyon ve güç kaybetti, bu yüzden orada da temkinli bir yaklaşım izliyoruz. Çok daha iyi durumda ve son günlerde birkaç iyi antrenman yaptı. Kesinlikle zamanı yaklaşıyor." şeklinde konuştu.



