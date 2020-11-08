Cueva'nın eşinden Hamzaoğlu'na tepki

Malatyaspor'un Denizlispor ile oynadığı maçta 37. dakikada oyundan alınan Cueva'nın eşi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Cueva'nın eşinden Hamzaoğlu'na tepki
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08 Kasım 2020 16:12
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'un evinde Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na flaş bir tepki vardı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında 2-0 öndeyken oyundan alınan Cueva'nın eşi Pamelita sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Pamelita, Malatyaspor'daki Güney Amerikalı oyuncuları etiketledi ve "Hamzaoğlu, Güney Amerikalılarla bir sorunun mu var?" şeklinde mesaj yolladı.

Malatyaspor'da Cueva 37. dakikada kenara alınırken, diğer Güney Amerikalılar Wallace, Herrera ve Zuqui süre alamadı.



 



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