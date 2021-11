Conley, yaz döneminde neden Utah'tan ayrılmadı?

Utah Jazz point guardı Mike Conley, yaz aylarında kendisiyle ilgilienen diğer takımlarla sözleşme imzalamamış olmasının nedenini açıkladı.



Conley, kadrolarını güçlendirmeye çalışan birçok takımın ilgisini çekmiş olsa da, sonunda Jazz ile büyük bir anlaşma imzalamaya karar vermişti.



Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, New York Knicks ve Chicago Bulls gibi takımların ilgilenmiş olduğu Conley, The Athletic'den Sam Amick'e bunun planları arasında yer almadığını söyledi:



"Birkaç takım vardı. Chicago ve Dallas mesela. New York başlarda ara sıra dahil oluyordu. New Orleans da işin içindeydi. Burada oluşturduğumuz şeylere, ayrıca geçen yıl ve son birkaç sezonda şahsen yaptıklarıma bağlı olarak, kolay bir karardı.



Bu adamlarla bu yolculuğun bir parçası olmak istedim. Bildiğiniz gibi, bir yere şampiyonluk getirmeye çalışmak kolay iş değil. Bu sebepten, Milwaukee'nin kazanmış olduğunu görmek bence harikaydı.



Yıllar boyunca Memphis'te sahip olduğum vizyon da bunun üzerineydi. Taraftarların tepkisini görmek gibi şeyler... Utah'a getirmek istediğimiz şey de bu."