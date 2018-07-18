Cocu'dan öğrencilerine duran top uyarısı!

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Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gollerin büyük bir kısmının serbest vuruş ve kornerlerden geldiğini tespit eden Hollandalı çalıştırıcı, bu konunun üzerine daha çok eğilmeleri gerektiğini belirtti.Sarı-lacivertlilerin geçmiş yıllardaki maçlarını izleyip bazı tespitlerde bulunan genç teknik adam, şunları söyledi:"Rusya'daki maçlarda duran topların ne kadar önemli olduğunu gördük. Finalde de birçok gol bu şekilde geldi. Artık takımlar bu tip organizasyonlara daha çok önem veriyor. Hem çalışılması kolay hem skora ulaşması basit bir olay.Fenerbahçe zaten uzun yıllardır bu çalışmalarının meyvelerini yemiş. Şimdi biz de iyi olduğumuz bu özelliğimizi nasıl geliştiririz, bunun çalışmasını yapacağız."