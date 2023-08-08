Chelsea'den Hakim Ziyech kararı

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech, Chelsea'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayarak kadro dışı kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'den Hakim Ziyech kararı
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08 Ağustos 2023 15:42
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 16:38
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Chelsea'den Hakim Ziyech için flaş bir karar geldi. 

Londra ekibi, yeni sezonda düşünmediği Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i kadro dışı bıraktı.

TÜRKİYE'DEN BÜYÜKLERLE ANILDI

Bu kararla birlikte Ziyech'in Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu. 

SEZON PERFORMANSI 

Chelsea'de geride bıraktığımız sezonda 24 karşılaşmaya çıkan Ziyech 3 asistlik performans sergilemişti. 

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