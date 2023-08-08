Chelsea'den Hakim Ziyech kararı

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Chelsea'den Hakim Ziyech için flaş bir karar geldi.
Londra ekibi, yeni sezonda düşünmediği Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i kadro dışı bıraktı.
TÜRKİYE'DEN BÜYÜKLERLE ANILDI
Bu kararla birlikte Ziyech'in Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.
SEZON PERFORMANSI
Chelsea'de geride bıraktığımız sezonda 24 karşılaşmaya çıkan Ziyech 3 asistlik performans sergilemişti.
Londra ekibi, yeni sezonda düşünmediği Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i kadro dışı bıraktı.
TÜRKİYE'DEN BÜYÜKLERLE ANILDI
Bu kararla birlikte Ziyech'in Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.
SEZON PERFORMANSI
Chelsea'de geride bıraktığımız sezonda 24 karşılaşmaya çıkan Ziyech 3 asistlik performans sergilemişti.