Celtic, Trabzonsporlu Ekuban için ısrarcı

Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Caleb Ekuban, İskoçya'dan ilgi görmeye devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
Celtic, Trabzonsporlu Ekuban için ısrarcı
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20 Ağustos 2020 12:49
West Ham United'dan, Trabzonspor'un istediği Albian Ajeti'yi kadrosuna katan İskoç devi Celtic, Caleb Ekuban'ın da peşini bırakmıyor.

Yeşil- Beyazlılar, Ganalı oyuncu için Fırtına'ya baskı yapsa da bir türlü teklifleri kabul görmedi.

İskoçlar son olarak yaklaşık 5 milyon Euro'ya kadar çıkarken, Bordo-Mavililer'in, 25 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro istediği biliniyor.

Ekuban iki sezon önce 200 bin Euro'ya kiralanmış ve geçen sezon başında da 1 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı.

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