Celtic, Trabzonsporlu Ekuban için ısrarcı

West Ham United'dan, Trabzonspor'un istediği Albian Ajeti'yi kadrosuna katan İskoç devi Celtic, Caleb Ekuban'ın da peşini bırakmıyor.



Yeşil- Beyazlılar, Ganalı oyuncu için Fırtına'ya baskı yapsa da bir türlü teklifleri kabul görmedi.



İskoçlar son olarak yaklaşık 5 milyon Euro'ya kadar çıkarken, Bordo-Mavililer'in, 25 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro istediği biliniyor.



Ekuban iki sezon önce 200 bin Euro'ya kiralanmış ve geçen sezon başında da 1 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı.



