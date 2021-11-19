Cedric Bakambu; Galatasaray ihtimali

Galatasaray ve Barcelona ile anılan 30 yaşındaki golcü oyuncu Cedric Bakambu, yaklaşık bir ay sonra boşa çıkıyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Cedric Bakambu; Galatasaray ihtimali
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19 Kasım 2021 11:28
Cedric Bakambu, BJ Guoan'dan ayrılıyor.

Transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendirmek Galatasaray ve İspanyol devi Barcelona'nın da bu transfer yarışında olduğu öğrenildi.

"Çin çoktan unutuldu"

Fransa basınına konuşan Cedric Bakambu, Çin'den ayrılacağını ve gelen teklifleri düşündüğünü söyledi. Avrupa'da bir takım aradığını belirten Bakambu, "Çin Ligi çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" ifadelerini kullandı.

2014-2015 yıllarında Bursaspor forması giyen golcü oyuncu, daha sonra 7.5 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. 2.5 yıl İspanya'da top koşturan Bakambu, 40 milyon euro bonservis bedeli ile Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'ın yolunu tutmuştu. Sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitecek olan oyuncu, bu sezon 13 maçta; 5 gol ve 1 asistle oynadı. 


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