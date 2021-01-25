Çaykur Rizespor, Damjan Dokovic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; AA
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Çaykur Rizespor, Damjan Dokovic'i transfer etti
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25 Ocak 2021 17:32
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Romanya Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 1990 doğumlu orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Dokovic için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Dokovic'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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