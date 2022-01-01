Cavs, GM Altman'ın sözleşmesini 2028'e dek uzattı!

Cleveland Cavaliers, genel menajeri Koby Altman'ın sözleşmesini 2027-28 sezonuna dek uzatmayı kabul etti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Altman'ın ayrıca basketbol operasyonları başkanlığı pozisyonuna terfi edeceğini belirtti.



Altman, eski genel menajer David Griffin'in görevden alınması sonrasında kısa bir süre bu görevi geçici olarak üstlenmiş, ardından Temmuz 2017'de GM olarak işe alınmıştı.



Takımın günlük operasyonlarını devraldığından beri Cavaliers ekibi toplamda 83-177'lik bir seri yakalamış olsa da, bu yılki kadro önceki sezon elde ettiği galibiyet miktarı olan 22'yi çoktan geçmiş durumda.



Cleveland, Altman'ın görev süresinde kullandığı beş draft hakkıyla Collin Sexton, Dylan Windler, Darius Garland, Isaac Okoro ve bu sezonun Yılın Çaylağı ödülü adayı Evan Mobley gibi oyuncuları seçerek, bu alanda iyi bir dönem geçirmişti.



