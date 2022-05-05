Carlo Ancelotti: 'Real Madrid'in bir sihri var'

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, başka hiçbir kulüpte olmayan bir sihre sahip olduklarını söyledi.



Manchester City'yi 3-1 eledikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, "Böyle durumlara alıştığımızı söyleyemem ama Manchester City karşısında yaşadığımız durum, PSG ve Chelsea maçlarında da gerçekleşti. Bunun nasıl olduğunu sorarsanız, elenmiş gibi göründüğümüzde pes etmememize yardım eden bu kulübün tarihidir. Real Madrid'in başka hiçbir kulüpte olmayan bir sihri var" dedi.



Manchester City'nin 1-0 öne geçtiğinde bile eleneceklerini hiç düşünmediğini söyleyen deneyimli antrenör, "Güçlü bir rakibe karşı iyi karşılaşma oynadık. Zor anlar yaşadık, Manchester City maçı kontrol etti ama toplam skoru eşitlediğimizde, uzatmalarla psikolojik bir avantajımız oldu. Manchester City'nin avantajını kaybettiğinde, uzatmalarda aynı şekilde olamayacağını biliyordum" açıklamasında bulundu.



Liverpool ile finalde karşılaşacak olmalarına da değinen Ancelotti, "Paris'te başka güçlü bir takıma karşı oynayacağım için mutluyum. Jürgen Klopp'u tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Fantastik bir final olacak" değerlendirmesinde bulundu.





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