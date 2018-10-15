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Capello: ''Real Madrid yerinde olsam Icardi'yi alırım!''

Teknik direktör Fabio Capello, Real Madrid'in Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi transfer etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Capello: ''Real Madrid yerinde olsam Icardi'yi alırım!''
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15 Ekim 2018 18:40
İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Real Madrid'e transfer tavsiyesinde bulundu. Capello, Real Madrid'in Cristiano Ronaldo yerine Mauro Icardi'yi transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Radio Rai'ye konuşan Capello, ''Icardi'nin büyük bir hayranıyım. Eğer Real Madrid'in başında olsaydım hemen Icardi'yi transfer ederdim. Ceza sahası içinde bitiriciliği Cristiano Ronaldo gibi.'' sözlerini kullandı.

''JUVENTUS ULTRA FAVORİ''

Serie A'daki şampiyonluk şansını da değerlendiren İtalyan teknik adam, ''Juventus, bu ligin ultra favorisi. Onlara bu sezon rakip olacak bir takım göremiyorum.'' dedi.

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