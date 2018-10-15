Capello: ''Real Madrid yerinde olsam Icardi'yi alırım!''

İtalyan teknik direktör, Real Madrid'e transfer tavsiyesinde bulundu. Capello, Real Madrid'in Cristiano Ronaldo yerine'yi transfer etmesi gerektiğini söyledi.Radio Rai'ye konuşan Capello, ''Icardi'nin büyük bir hayranıyım. Eğer Real Madrid'in başında olsaydım hemen Icardi'yi transfer ederdim. Ceza sahası içinde bitiriciliği Cristiano Ronaldo gibi.'' sözlerini kullandı.Serie A'daki şampiyonluk şansını da değerlendiren İtalyan teknik adam, ''Juventus, bu ligin ultra favorisi. Onlara bu sezon rakip olacak bir takım göremiyorum.'' dedi.