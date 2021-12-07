Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşındı.
İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, ilk kez karşı karşıya geliyor.
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
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GALATASARAY 0-3 FENERBAHÇE
GOL: 10' Fatma (p)
GOL: 15' Berdan
GOL: 31' Shameeka
* Galatasaray'da Daniels, 5. dakikada kırmızı kart gördü.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı XI: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya
Galatasaray Kadın Futbol Takımı XI: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam
CANLI İZLEYİN
İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, ilk kez karşı karşıya geliyor.
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR: TIKLAYIN
CANLI SKOR
GALATASARAY 0-3 FENERBAHÇE
GOL: 10' Fatma (p)
GOL: 15' Berdan
GOL: 31' Shameeka
* Galatasaray'da Daniels, 5. dakikada kırmızı kart gördü.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı XI: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya
Galatasaray Kadın Futbol Takımı XI: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam
CANLI İZLEYİN