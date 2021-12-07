CANLI: Galatasaray - Fenerbahçe: Ezeli rekabet kadın futbolunda

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yüzyılı aşan tarihi rekabet, artık kadın futbolunda yaşanıyor.

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CANLI: Galatasaray - Fenerbahçe: Ezeli rekabet kadın futbolunda
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07 Aralık 2021 18:00
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşındı.

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, ilk kez karşı karşıya geliyor.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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CANLI SKOR

GALATASARAY 0-3 FENERBAHÇE

GOL: 10' Fatma (p)
GOL: 15' Berdan
GOL: 31' Shameeka

Galatasaray'da Daniels, 5. dakikada kırmızı kart gördü.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı XI: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya

Galatasaray Kadın Futbol Takımı XI: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam

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