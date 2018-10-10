Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Hollanda basınına verdiği röportajda "Fenerbahçe, Türkiye'de kültürel bir değişime gitmek isteyen ilk kulüp. Başkanımızın günden güne değişmeyen uzun vadeli bir vizyonu var." sözleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.Spor yazarı Mehmet Demirkol, beİN Sports'ta yayınlanan "beİN Manşet" adlı programda Cocu'nun sözlerini şu şekilde yorumladı: "Phillip Cocu, Ali Koç'un kulübün kültürünü değiştirmek istediğini söyledi. Ali Koç, takım değiştirme derdinde değil. Kulübün kültürünü değiştirme derdinde. Buna itirazın olabilir, kabul ederim. Ancak benim itirazım yok. Bu kültür devrimi lafına varım, itiraz eden olur ama ben itiraz etmem, edenle de tartışırım, konuşurum. Global bir marka haline geleceksen, sonuna kadar. Türkiye'de yapılmış en büyük devrim nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleridir. Var mı itirazı olan? İtirazı olan varsa tartışalım? Neye itirazın var? Kadın, erkek eşitliğine mi itirazın var? Global devrem yapılacaksa, peşinden gideceksin. Futbolda şöyle bir zorluk var, her hafta test edileceksin. 15., 16. oldun mu olmuyor. Onu düzeltmeden olmaz. Futbol farklı, buzdolabı fabrikası yönetmeye benzemiyor."