Buz hokeyinde yeni başkan belli oluyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun 4. olağan genel kurulu Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Hilton Garden Inn Otel'deki genel kurul, yarın çoğunluk sağlanamaması halinde 4 Mart Pazar günü aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Halit Albayrak'ın tek aday olarak katılacağı kongrede 159 delegenin oy hakkı bulunuyor.
Buz hokeyinde mevcut başkan Bülent Akay göreve yeniden talip olmamıştı.
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Hilton Garden Inn Otel'deki genel kurul, yarın çoğunluk sağlanamaması halinde 4 Mart Pazar günü aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Halit Albayrak'ın tek aday olarak katılacağı kongrede 159 delegenin oy hakkı bulunuyor.
Buz hokeyinde mevcut başkan Bülent Akay göreve yeniden talip olmamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın