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Buz hokeyinde yeni başkan belli oluyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun olağan kongresi Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA
Buz hokeyinde yeni başkan belli oluyor
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02 Mart 2018 11:57
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun 4. olağan genel kurulu Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Hilton Garden Inn Otel'deki genel kurul, yarın çoğunluk sağlanamaması halinde 4 Mart Pazar günü aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Halit Albayrak'ın tek aday olarak katılacağı kongrede 159 delegenin oy hakkı bulunuyor.

Buz hokeyinde mevcut başkan Bülent Akay göreve yeniden talip olmamıştı.

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