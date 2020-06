'Büyük takımım diyorsan o golü yemeyeceksin'

Erman Toroğlu, A Spor'da Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında puan kaybettiği maçı yorumladı.



Toroğlu Abdülkadir Ömür'ün oyundan çıkışının hatalı olduğunu belirterek son dakikalarda yenen golün sebeplerinden biri olarak gösterdi. Trabzonspor'un bu gibi sert deplasmanlarda son dakika golünü yiyerek yaşadığı konsantrasyon eksikliğinin bordo mavili takımın şampiyonluk hedefinden uzaklaştıracağını dile getirdi.



Toroğlu'nun değerlendirmeleri şu şekilde:



"TOPU SÖRLOTH'A GEÇİREMİYORSUN, O ZAMAN AĞLAMAYACAKSIN"



"Şampiyonluğa giden takım Trabzonspor. Öyle veya böyle, Trabzonspor 2-1 öne geçiyor. Gol yememek için topu kalenden uzak yerde tutacaksın. Uzakta tutarsan gelene kadar rakip hata yapar. Abdulkadir Ömür 5 dakika kala çıkmak istedi mi? Trabzonspor takımında 1 oyuncu var, topu ona verirsen en az 3-4 tane faul yakalar sana. Abdülkadir topla iyi oynuyor çünkü. Eğer Abdülkadir hocasına beni al demediyse en büyük hata onu oyundan almaktır. Onun topla oyunları rakibi sinir ediyor. Sen topu Sörloth'a da geçiremiyorsun. Golü yiyorsun o zaman ağlamayacaksınz"



"BÜYÜK TAKIMIM DİYORSAN TOPU ISIRACAKSIN, YEMEYECEKSİN"



"Kırmızı kart pozisyonunda amaç sanki öldürmek. Şampiyonlar Ligi'ne giden takımda böyle bir oyundan atılmak olur mu. Bunlar kalitesiz futbolcular. Eğer şampiyon olacaksan, büyük takımım diyorsan istersen topu ısıracaksın, topu şortunun içine sokucaksın yine yemeyeceksin. Benim mantığım böyle."



"ABDÜLKADİR'E HER TOPU VERSEN GOLÜ YEMEZDİN"



"3 tane Guilerme 1 Sosa etmez. Guilherme vasat bir oyuncu. Geldiğinden beri belli oranda belli şekilde oynuyor. Alanya bir kere iyi takım. Her an bir şey yapacak bir takım. Sen öndesin, kalmış kısa süre. Sen gol yiyorsun. Abdülkadir çıkmasa her topu ona versen gol yemezdi Trabzonspor. Bu tip maçları verirsen şampiyon olamazsın. 2-1'deyken bitireceksin maçı. Büyük takım olamazsın böyle, bu kafayla şampiyonluk olmaz"



"ESKİ KAŞARLARI GÖRDÜKTEN SONRA..."



"Bu sene eski hakemler var ya eski kaşarlar, eski kaşarları gördükten sonra bu akşamki taze kaşar gördüğünü çaldı, gayet normaldi. Eski kaşarlar olsaydı böyle mi olurdu? Eski kaşarları gördükten sonra böyle çocuklara destek vermek lazım. Bu çocuk kafada şeytanlık yok belli. Önünde uzun seneler var. Bu çocuk bazı yöneticilerle belli münasebetler girmeyecek, birlikte ticaret yapmayacaklar. Eski kaşarların zamanı geçti. Zekeriya'yı beğeniyorum, Nihat Özdemir'de arkasında durursa iyi temizlik yapılırsa önü açılır Türk futbolunun"



"FUTBOLCULAR HAKEMİN GÖRDÜĞÜNÜ ÇALDIĞINI ANLADI"



"Vücut diline baktım hakemin, ben gördüğümü çalışyorum dedi ve çaldı. Futbolcular da bir yoklama macunu atar hakeme, niyetini görürse üzerine gitmezler. Futbolcular cin gibidir."



"Bu akşam maç berabere bitti. Hakem maça tesir etti mi? Hayır. Bence Alanya karlı çıktı bu maçtan. Önümüzdeki maçlar verilecek hakemlere de bağlı. Hakemler açıklandıktan sonra belli olur."