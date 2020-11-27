Büyük maçlarda Sergen Yalçın farkı!

Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük maçlardaki performansına güveniyor. Siyah-beyazlılar, Yalçın yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Büyük maçlarda Sergen Yalçın farkı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2020 14:22
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; siyah-beyazlılarda kadroda önemli eksikler bulunsa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük maçlardaki performansı güven veriyor.

1 KEZ KAYBETTİ

Geride kalan sezonun 20. haftasında Beşiktaş'ın başına geçen 48 yaşındaki çalıştırıcı; Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp sadece bir kez kaybetti.

İLK ZAFER FENERBAHÇE'YE KARŞI

Yalçın yönetiminde ilk zorlu sınavını Başakşehir karşısında veren siyah-beyazlılar, etkili futboluna rağmen 1-0 yenilmekten kurtulamamıştı. Ardından Trabzonspor'u konuk eden Kartal, 1-0 geriden gelip 2-1'i bulmasına rağmen Sörloth'un son dakika golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Galatasaray ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek Yalçın yönetiminde ilk derbi zaferini elde etti.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'E GEÇİT YOK

Bu sezonki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, son olarak önemli eksiklerine rağmen Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirerek zirve yarışına tutundu. Sergen Yalçın söz konusu 6 maçta 11 puan toplarken Kadıköy'den galibiyetle ayrılmak en büyük hedef.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için