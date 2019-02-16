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Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı

Bursaspor yönetimi, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı.

Kaynak: DHA
Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı
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16 Şubat 2019 22:13
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a sahasında 2-0 mağlup olan Bursaspor'da yönetim kurulu maçın ardından toplandı. Yeşil beyazlı yönetim mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı.

Bursaspor Kulübü, kongre kararını resmi internet sitesinden duyururken şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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