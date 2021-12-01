Burak Elmas: '14 puan fark böyle kalmaz'

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da, başkan Burak Elmas, farkın azalacağını söyledi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Elmas, "Daha hiçbir şey bitmedi, ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var, Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantrasyon sağlayacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağına eminim." ifadelerini kullandı.



Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 36 puanla lider durumda bulunurken, Galatasaray'ın 22 puanı var. Sarı-kırmızılılar ligde şu an sekizinci sırada yer alıyor.





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