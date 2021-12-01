Burak Elmas: "14 puan fark böyle kalmaz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalmalarını değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Elmas: '14 puan fark böyle kalmaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2021 16:21
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da, başkan Burak Elmas, farkın azalacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elmas, "Daha hiçbir şey bitmedi, ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var, Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantrasyon sağlayacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 36 puanla lider durumda bulunurken, Galatasaray'ın 22 puanı var. Sarı-kırmızılılar ligde şu an sekizinci sırada yer alıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.