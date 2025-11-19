18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Bulgaristan'dan 3 puanla veda!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan, sahasında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti ve elemeleri 3 puanla tamamladı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 6. ve son hafta maçında Bulgaristan, sahasında Gürcistan'ı ağırladı. Bulgaristan, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bulgaristan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Georgi Rusev ve 24. dakikada Filip Krastev attı. Gürcistan'ın tek golünü 88. dakikada Luka Lochoshvili kaydetti.

Bu sonucun ardından Bulgaristan, ilk kez kazandı ve elemeleri 3 puanla tamamladı. Gürcistan da elemelere 3 puanla nokta koydu.

İki takımın da daha önce Dünya Kupası için şansı sona ermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
