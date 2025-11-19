2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 6. ve son hafta maçında Bulgaristan, sahasında Gürcistan'ı ağırladı. Bulgaristan, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bulgaristan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Georgi Rusev ve 24. dakikada Filip Krastev attı. Gürcistan'ın tek golünü 88. dakikada Luka Lochoshvili kaydetti.



Bu sonucun ardından Bulgaristan, ilk kez kazandı ve elemeleri 3 puanla tamamladı. Gürcistan da elemelere 3 puanla nokta koydu.



İki takımın da daha önce Dünya Kupası için şansı sona ermişti.



