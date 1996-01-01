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Bucks yönetimi, Giannis için lüks vergisini harcamaya istekli

Milwaukee Bucks'ın ortak sahibi ve yöneticisi Marc Lasry'nin, Giannis Antetokounmpo'ya ekibin kendisine daha fazla yardım sağlamak için lüks vergisini harcamaya istekli olduğunu söylediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın ortak sahibi ve yöneticisi Marc Lasry'nin, Giannis Antetokounmpo'ya ekibin kendisine daha fazla yardım sağlamak için lüks vergisini harcamaya istekli olduğunu söylediği açıklandı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde üç saatlik bir öğle yemeği toplantısı düzenlediği ve geçen sezonu tartışıp, takımın 2020-21 sezonuna kadrosunu nasıl geliştirebileceğini konuştukları bildirildi.

Giannis'in tatilden döndüğünde Lasry ile görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

Milwaukee yönetiminin, takımın playofflarda ne kadar ilerlediğine bağlı olarak, son sezonda lüks vergisinin derinine inmeyi düşündüğü bildirildi. Bucks, Doğu Konferansı finallerine çıkmış olmasına rağmen, point guard Malcolm Brogdon ile yollarını ayırmıştı.

Antetokounmpo, Milwaukee ile uzun vadeli bir uzatma yapmayı kabul etmediği sürece, 2021 serbest oyuncu sınıfının başında yer alacak. Giannis, beş yıl boyunca yaklaşık 220 milyon ila 250 milyon dolar arasında değişen bir süper maksimum anlaşması imzalamaya hak kazanmış durumda.

Bucks'ın, bir uzatma kontratı imzalamaması durumunda bile, süperstarını takas etme fikrine karşı olduğu bildirilmişti. Antetokounmpo, takas edilme olasılığını çoktan yalanlamıştı.


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