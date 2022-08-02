Brighton'ın Grillitsch'ten vazgeçme nedeni!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Florian Grillitsch ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.



Alman basını, Grillitsch'e talip olan Premier Lig ekibi Brighton'un transferden vazgeçtiği, gerekçe olarak ise "Oyuncunun kişiliğine dair çekinceleri" gösterildi.



Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'la da adı anılan Avusturyalı oyuncunun sarı kırmızılılarla anlaştığı, daha sonra ise menajerliğini yapan babasının sürekli fiyat artırması nedeniyle vazgeçtiği öğrenilmişti. Bu gelişmeler üzerine Grillitsch, temsilciliğini babasının yapmayacağını duyurmuştu.



"GRILLITSCH İÇİN TRANSFER DÖNEMİ YENİ BAŞLIYOR"



Menajer değişikliği sonrası Alman basını, Grillitsch için transfer döneminin yeni başladığına yönelik ifadeler kullanmıştı.



Geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanan ve bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti.



26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu geçen sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 18 maçta boy göstermişti.





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