Bridges: "Jordan, Hornets'taki oyuncularla çok yakın!"

Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, takım sahibi Michael Jordan'ın Hornets oyuncularıyla yakından bağlantı kurduğunu söyledi.



Bridges, 'The Draymond Green' podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde MJ'in, Hornets'taki oyuncularıyla oldukça ilgili olduğunu açıkladı:



"Hayır hayır, oldukça yakınız. MJ'in numarası bende var. Takımca zor bir dönemden geçtiğimizde, böyle bir durumda kendisinin ne yapacağını öğrenmek için ona mesaj attığımda, hemen yanıt veriyor. Eğer mesaj atarsam, beş dakika içinde dönüş yapıyor.



All-Star arasından önce, yanımıza gelip ağzımıza s***mıştı, çünkü evimizde Orlando'ya yenilmiştik. Bize oldukça iyi uyum sağlıyor. GOAT'un her zaman yanınızda olması, bağlantıda olması, ona güvenebilmemiz ve buna benzer kaynaklara sahip olmamız çok güzel."



Hornets, Doğu Konferansı'nda 32-35'lik derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor.



