Brand, Magic Johnson'dan özür dilemiş

Philadephia 76ers genel menajeri Elton Brand, Los Angeles Lakers'ın Magic Johnson'la Ben Simmons'ın görüşmesi için izin isteme niyetiyle kendilerini aramaları sebebiyle, Magic'ten özür dilediğini söyledi.
Brand, bir radyo programında "Lakers GM'i Rob Pelinka beni aradı ve Ben'in, sezondan sonra bazı Hall of Fame isimlerle konuşmak istediğini; Magic'in de listesinde olduğunu söylemişti. Bunun için izin istemişti... hayır demiştim."
ifadelerini kullanmıştı.
Brand, adını vermediği Sixer'lardan birinin önce Pelinka ile temasa geçtiğinden bahsetmişti ve bu durum, Pelinka'nın Elton Brand'i aramasına neden olan şeydi.
Lakers Pazartesi günü daha sonra şu şekilde bir bildiri yayınladı: "Açıklığa kavuşturmak için, geçtiğimiz Kasım ayında Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'a, Ben Simmons'ın Magic Johnson ile Hall of Fame kariyeri hakkında konuşup konuşamayacağını soran bir e-posta gönderdi. 76ers'dan e-posta talebini aldıktan sonra, Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka, 76ers ile temasa geçti ve Genel Menajer Elton Brand ve Magic'in bunu ancak 76ers'ın önceden yazılı onay vermesi halinde yapabileceğini söyledi. Meselenin sonu buydu."