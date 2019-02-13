Brand, Magic Johnson'dan özür dilemiş

İLGİLİ VİDEO

Philadephia 76ers genel menajeri Elton Brand, Los Angeles Lakers'ın Magic Johnson'la Ben Simmons'ın görüşmesi için izin isteme niyetiyle kendilerini aramaları sebebiyle, Magic'ten özür dilediğini söyledi.Brand, bir radyo programındaifadelerini kullanmıştı.Brand, adını vermediği Sixer'lardan birinin önce Pelinka ile temasa geçtiğinden bahsetmişti ve bu durum, Pelinka'nın Elton Brand'i aramasına neden olan şeydi.Lakers Pazartesi günü daha sonra şu şekilde bir bildiri yayınladı: