Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor devrede

Galatasaray ve Trabzonspor'un Boupendza'yı kiralık olarak transfer etmek istediği yazıldı.Geçen sezon Hatayspor'da ortaya koyduğu performans sonrası Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği, Rus ekibi Krasnodar'ın 8 milyon Euro ödemeyi göze aldığı Gabonlu futbolcu ocakta takımında kalırken sezon sonu 4 milyon 250 bin Euro bonservisle Katar ekibi El Arabi'ye transfer olmuştu.News West Africa, El Arabi'de mutsuz olan golcü futbolcuyu isteyen takımlar arasında Trabzon'un yanı sıra ezeli rakip Galatasaray'ın da bulunduğunu öne sürdü.Haberde iki kulübün yetkililerinin Boupendza'nın menajeri ile iletişime geçtiği hem Trabzon'un hem de G.Saray'ın satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralık olarak takıma katmayı planladığı ifade edildi.