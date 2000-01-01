Bosh'tan, LeBron James'in iş ahlakına övgüler!

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, eski takım arkadaşı LeBron James'in iş ahlakından bahsetti.



Bosh ve James, 2010-2014 yılları arasında beraber Miami Heat forması giymiş ve bu dönemde iki şampiyonluk kazanmışlardı.



Bosh, Rick Kamla ve Rick Mahorn ile SiriusXM NBA Radio'da şunlardan bahsetti:



"Perde arkasındakileri görebilmesi ve daha basketbolu eline almadan önce ortaya koyduğu işi görmemin yanı sıra, takım bağını, takım yapılandırmayı seven biri de olmasıyla, bu konuda hiç böyle birini görmemiştim.



Oyunda ne yapması gerektiğini, nasıl oynayacağını biliyor. Ama en önemlisi, oynayabilmek için sağlığınız gibi ihtiyacınız olan parçalar. NBA'de, dünyanın en iyi oyuncusu ya da ne demek istiyorsanız, o şekilde kabul edilmeden önce, yıllarca hazırlanmasını izlemek harikaydı. Beni zorlayan şeydi. Sahip olduğum alışkanlıklara bakmamı ve ciddiye alınmak ve bu oyunda daha iyi olmak istiyorsam onları değiştirmem gerektiğini bilmemi sağladı."



