Booker, Suns'ın 7-0 olmasıyla ilgili: "Bu başarıdan yapılanacağız"

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, dün gece Suns'ın Philadelphia 76ers'ı 130-117 mağlup ettiği karşılaşmada 35 sayıyla oynayarak, yine muazzam bir maç çıkardı ve Phoenix'i art arda 7. galibiyetine götürdü.



NBA bubble'ında 7-0'lık başlangıca ulaşan Suns, buna rağmen Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers veya San Antonio Spurs yerine playofflara kalmak için kaderlerini kontrol edemiyor.



Booker, başaramazlarsa bunun zor olacağını kabul etse de, Suns'ın bu deneyimden ders çıkaracağını ve bunun üzerine yapılanacağını belirtti.



Booker, 8-0'ın yeterince iyi olmaması olasılığı sorulduğunda, şunları söyledi:



"Hayat böyle. Kontrol edebileceğimiz şeyleri ediyoruz. Burada sekiz maç oynamış olacağız. Bu yüzden ne olursa olsun adamlarımla gurur duyarım. Buraya doğru zihniyetle geldik ve durumlar farklı da olabilirdi. İnsanlar dört aylık bir aradan çıkıp, doğrudan basketbol oynamaya girip, ailelerini terk ettikten sonra, hüsrana uğrayabilirlerdi."



"Ama biz gelip, odaklanarak, yapmamız gereken fedakarlıkları yaptık. Bu yüzden playoff yapalım ya da yapmayalım, etrafta çok hüzünlü suratlar olacağını düşünmüyorum. Biz işimizi yaptık ve ekip olarak geliştik. Önümüzdeki yıllarda bizim için yapılanacağını düşündüğüm, muazzam adımlar attık."



"AYNI TUTUMU DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi, Booker sadece önündeki göreve odaklanmaya çalışıyor. Şimdi ise, Perşembe günü profesyonel hayatının en önemli maçlarından birine hazırlanıyor:



"Bunu başka bir maç olarak ele alıyoruz. Biz, arka arkaya sekiz maç kazanmak istediğimizi söyleyerek gelmedik. Sadece bir maçı, sekiz kez kazanmak istedik. Bu tutumu devam ettiriyoruz ve bu eşleşme için de heyecanlıyız."



Phoenix, 24.49 yaş ortalaması ile, NBA'deki en genç takımlardan biri. Booker'ın bubble içindeki harika performansıyla, Suns 33-39 olarak Batı'da 10. sıraya yükseldi.



