Bol Bol bubble'da oynasa bile, 2021 'Yılın Çaylağı' adayı olacak!

Denver Nuggets'ın lige damgasını vuran çaylağı Bol Bol'un, Orlando'daki sezonun devamında forma giyse bile, 2020-21 sezonunun Yılın Çaylağı ödülü için adaylar arasında olacağı bildirildi.



20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Washington Wizards'a karşı oynadığı ilk maçındaki performansıyla, izleyenleri oldukça etkilemişti. Bununla birlikte, NBA bubble'ındaki sıralama belirleyecek olan maçlarda, biraz daha dakika alacağı düşünülüyor.



ESPN yazarı Tim Bontemps, konuyla ilgili şu tweet'i attı:



"Lig kaynaklarının ESPN'e yaptığı açıklamaya göre, Perşembe günü maçlar başladıktan sonra, NBA bubble'ında ilk maçını oynayacak herhangi bir oyuncu - Denver Nuggets pivotu Bol Bol gibi - gelecek yılki Yılın Çaylağı ödülü için aday olmaya devam edecek."



NBA geçtiğimiz hafta sezon sonu ödüllerinin, KOVID-19 salgını nedeniyle sadece sezonun başlangıcı ile ligin Mart ayında askıya alınması arasındaki süre için geçerli olacağını açıklamıştı. 2019-20 sezonu boyunca bir sakatlıktan ötürü kenarda olan Bol, Nuggets'taki ilk maçına Orlando'da çıkabilmişti.



Bol'un Orlando'daki sağlam performansı düşünüldüğünde, 2020-21 sezonunda, pek parlak olarak görülmeyen 2020 Draft sınıfı oyuncuları arasında bu ödül için en büyük adaylardan biri olabilir.



