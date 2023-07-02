Portland Trail Blazers genel menajeri Joe Cronin, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın takas talebinde bulunması hakkında konuştu.



Cronin, Lillard'ın takımdan ayrılma niyetinin gerçek olduğunu doğrularken, aynı zamanda şampiyonluk adayı bir kadro kurmaya kararlı olduğunu ve bireylerden ziyade takım için en iyisini yapacağı üzerine duruşunu değiştirmeyeceğini belirtti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Cronin'in ifadelerinin şunlar olduğunu aktardı:



"Dame'i burada istediğimiz konusunda nettik fakat bugün bize ayrılmak istediğini ve başka bir yerde oynamayı tercih ettiğini bildirdi. Bizim için değişmeyen şey, kazanmaya kararlı oluşumuz ve bu hedefin peşinde koşan takımımız için en iyisini yapacağımız gerçeğidir."



Blazers, Lillard'ın takas talebini serbest oyuncu dönemi başladıktan 24 saat sonra almış oldu. Bu talebin ardından Miami Heat ve Brooklyn Nets ekiplerinin muhtemel talipler olduğu söylenirken, başka bir rapor, Dame'in Miami'ye gitmek ve Jimmy Butler liderliğindeki kadroya katılmak istediğini belirtti.



Wojnarowski ayrıca, Blazers'ın Lillard için yapılacak herhangi bir anlaşmada "yıldız seviyesinde bir paket" alma peşinde olduğunun söylendiğini de sözlerine ekledi.





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