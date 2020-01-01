Bir yönetici: "Kuzma halen nasıl kadroda, aklım almıyor..."

İsmini vermeyen bir NBA yöneticisi, Kyle Kuzma'nın hala Los Angeles Lakers kadrosunda olmasına şaşırdığını söyledi.



Yönetici, Lakers'ın kendisini şimdiden takas edeceğini düşündüğünü belirtti.



The Athletic'ten Sam Amick, yöneticinin ifadelerini şu şekilde aktardı:



"Kuzma'nın halen kadroda olmasına şaşırdım. Kimya meselesi yüzünden onu takaslayacaklarını sanıyordum."



Kuzma uzun süredir takas söylentilerine karışmış olsa da, Lakers kendisini bırakmaya istekli değil. Bunun yerine, iddialara göre önümüzdeki aylarda onunla bir sözleşme uzatması üzerinde anlaşmak istiyorlar.



