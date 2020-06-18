Bilyoner ile maç önü: Real Madrid - Valencia

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MAÇIN İDDAA YORUMU

İspanya Ligi'nde Barcelona'nın ardından bu akşam Real Madrid sahneye çıkacak. Real Madrid seyircisiz maçta Valencia'yı ağırlayacak. Real Madrid şampiyonluk, Valencia ise Avrupa kupaları için bu maçı kazanmayı hedefliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Valencia ile oynadığı son 7 resmi maçın sadece birini kaybeden Real Madrid (4G 2B), tek mağlubiyetini deplasmanda aldı (Nisan 2019'da 1-2).- Real Madrid forveti Karim Benzema, takımının Valencia'ya attığı son üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist; kendi kalesine atılan goller hariç).Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Bale, Benzema.Cillessen; Wass, Diakhaby, Sanmartin, Gaya; Coquelin, Parejo, Soler, Torres; Gomez, Rodrigo.Pandemi arası sonrası ilk maçında Eibar'ı 3-1 mağlup eden 2. sıradaki Real Madrid, Levante ile evinde 1-1 berabere kalarak şaşırtan Valencia'yı konuk ediyor.Real Madrid, pandemi sonrası çok motiveydi ve bunu Eibar maçında da gördük. Yavaş yavaş daha da iyi oynayacaklardır ama her maçı final olarak gördükleri, özellikle ilk yarıdaki istekli oyunlarından belliydi. Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefleyen ancak 7. sıraya kadar inen Valencia'da ise 3 aylık aranın etkileri daha çarpıcı biçimde göründü. Çalkantılı bir sezon geçiren Valencia için bu maç da hiç kolay olmayacak.Valencia'ya karşı son 14 iç sahadaki lig maçında yenilmeyen ve bu maçların son 7'sinde en az 2 gol atan Real Madrid, kalitesi, arzusu, isteği, motivasyonu ve hisleriyle galibiyete daha yakın taraf. Kondisyonlarının çıkmayacağını düşünerek maçın ilk dakikasından ablukaya başlamaları ve ilk yarıdan fişi çekmeyi istemelerinden ötürü, ki Eibar maçında da bunu gördük, ilk yarı ikinci yarı Real Madrid galibiyeti de denenebilir.