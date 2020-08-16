Beşiktaş'tan Welinton transferinde takas resti

Welinton'a karşılık Fatih Aksoy'u alan Akdeniz temsilcisinin, Serdar Saatçi'nin yanında Ahmet Gülay'ı da istemesi sinirleri gerdi

Haber; Sabah
Beşiktaş'tan Welinton transferinde takas resti
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16 Ağustos 2020 09:47
Alanyaspor ile uzun süredir Welinton pazarlığı yapan Beşiktaş, takasta kullanılacak genç oyuncu taleplerinde Akdeniz ekibinin isteklerinin değişmesiyle bir türlü imzayı tamamlayamadı.

31 yaşındaki stopere karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle veren siyahbeyazlılar, altyapıdan 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi'yi de göndermeyi kabul etti. Ancak turuncu-yeşilli kulübün ayrıca 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı da bonservisiyle istemesi tansiyonu yükseltti.

Bu talebe çok kızan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sert çıkış yaparak, "İlk anlaşma şartlarını kabul ediyorlarsa etsinler, kabul etmiyorlarsa kendileri bilir" ifadelerini kullandı.

Dünkü görüşmelerde Beşiktaş cephesinin Ahmet'i kiralık olarak göndermeye ikna olduğu ve yeni pürüz çıkmazsa transferin biteceği öğrenildi



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