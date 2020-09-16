Beşiktaş'tan Dyego Sousa için resmi teklif

Beşiktaş forvet transferinde diğer adaylar için de nabız yokluyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Dyego Sousa oldu. Bonservisi Çin ekiplerinden Shenzhen FC'de bulunan Sousa Benfica'da kiralık oynuyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın oyuncunun menajerlik şirketine resmi teklifte bulunduğu öğrenilirken Çin kulübü ile de temas kurulması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Beşiktaş Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.



GEÇEN SEZONU GOLSÜZ TAMAMLADI



sSousa geçen sezon Benfica formasıyla 13 maça çıkarken bunların 2'sine 11'de başladı ve gol atamadı. Brezilya'da doğan ancak Portekiz Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de, Shenzhen'le mukavelesi de 2022'de sona eriyor.



KARTAL'IN TEKLİF YAPTIĞI FORVETLER



Papiss Cisse

Aboubakar

Ze Luis

Nikola Kalinic

Dyego Sousa

Chuba Akpom

Haris Seferovic