Beşiktaş'tan 18'lik Norveçli Hugo Vetlesen için transfer açıklaması

GELECEĞİN BEŞİKTAŞ'I

REAL MADRİD'İN İZİNDE

GUTİ'NİN ELİNDEN GEÇECEK

Şilili stoper Roco'yu kadrosuna katan ve diğer transfer hamleleri için Vida'nın satışını bekleyen Kartal, sürpriz bir isim üzerinde duruyor. 2000 doğumlu Norveçli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın gündemine geldi.Beşiktaş Transfer Komitesi, orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Norveç'in Stabaek takımında forma giyen 18 yaşındaki, yani harika çocuk Hugo Vetlesen için menajeriyle temasa geçildi. Hem bugünün şampiyon kadrosunu hem de geleceğin Beşiktaş'ını oluşturmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, futbolcu izleme komitesinin raporu doğrultusunda, 2000 doğumlu orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerini sürdürüyor.Son dönemde Norveç Ligi'nden Süper Lig'e Badou N'Diaye ve Osmanlıspor'lu Lumanza gibi çok yetenekli ve maliyeti oldukça uygun oyuncular gelmişti. Real Madrid'in 16 yaşında bulup keşfettiği Martin Odeegard örneğini gösteren Siyah-Beyazlı yöneticiler deşeklinde görüş belirtiyor.Vetlesen'i izleyen scout ekibinin raporunda ise şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı: